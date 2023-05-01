المخرج خالد الحلفاوي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش

عبر المخرج خالد الحلفاوي، عن حزنه و صدمته، بعد خبر وفاة الفنان مصطفى درويش، قائلا :"كان شخص بسيط و تلقائي ومحبوب من الجميع".



وأضاف خالد الحلفاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، :"لسه كان على جروب المسلسل أمس بيهز وبيضح، وكان بيقول ايفهات كتيره، ومكنش في أي بوادر للوفاة".

وفاة مصطفى درويش



وتابع المخرج خالد الحلفاوي، أن الفنان الراحل كان له قبول في قلوب الجميع في الوسط الفني والجماهير، مستدركا أنه لم يتوقع أحد وفاة الفنان وخاصة أنه لم يكن هناك أي شيء ينبئ بهذا الأمر.



