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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

خالد الغندور
خالد الغندور

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن قرار الكاف بعد احداث مباراة الترجي وشبية القبائل في بطولة دوري ابطال افريقيا .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك  :" خلال ايام قرار من الكاف بمنع الترجي من لعب مبارياته علي ملعبه و بدون جماهير و قد ينقل اللقاء  خارج العاصمة او خارج تونس  بسبب الاحداث المؤسفة  في مباراته الاخيرة ".

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إحالة أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري التي أقيمت بينهما باستاد رادس بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.

وشهد ملعب رادس أحداثا مؤسفة من قبل جماهير الترجي نتيجة اشتعال النيران وتوقف المباراة أكثر من مرة من قبل حكم المباراة.

ومن المقرر أن يطلع مسئولو الكاف على تقرير حكم المباراة والمراقب من أجل أخذ الإجراءات المناسبة بشأن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل.

وتمكن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من الصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة نادي الترجي التونسي.

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