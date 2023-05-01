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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد جبران: العمالة المصرية موجودة في كافة دول العالم ومطلوبة بشدة .. فيديو

العمالة المصرية
العمالة المصرية

علق محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، علي قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال في عيدهم.

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وأضاف "محمد جبران" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن العمالة المصرية متواجدة داخل جميع دول العالم ومطلوبة بكثرة لأنها تعمل بإتقان وحرص، مشيراً إلى أنه كان في إحدى الدول المتقدمة ووجد العمالة المصرية مطلوبة هناك بكثرة.

وتابع محمد جبران، أن مصر تحتاج الإهتمام بالتعليم الفني أكثر حتي يتم تدريب عدد أكبر من الطلاب علي جميع الحرف والمهن حتي يستطيعوا العمل علي كافة الأدوات الحديثة المنتشرة بالدول المتقدمة.

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