عشان 500 جنيه.. طالب يهدد والد فتاة بنشر صور خادشة لشرف ابنته

أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، طالبا بالجامعة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتهديد أب وابنته بنشر صورة خادشة للشرف على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الفتاة المجني عليها.

شهدت المجني عليها، بقيام أحد الأشخاص بسرقة حساب فيس بوك الخاص بها المسمي “Arwa ” وقيامه بالاتصال بوالدها عبر برنامج الماسنجر، وإبلاغه بقيامه بسرقة الحساب، وهدده بنشر صورتها شخصية.

وأرسل المتهم إلى والد الفتاة بعض الصور تأكيداً لتهديده، وكذا صور أخرى عارية معالجة غير خاصة بها، وطلب من والدها مبلغ قدره 500 جنيه نظير عدم نشر الصور، ولإعادة الحساب إليه، على أن يتم تحويل المبلغ على محفظة هاتف محمول مرتبطة بالرقم، وعندما لم يستجب لطلبه قام بنشر تلك الصور بواسطة حسابها المسروق، على موقع فيسبوك.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد کتابة أبا وابنته، بإفشاء ونشر صورة شخصية خاصة بها، ونسبة أمور مخدشة بالشرف لها، وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي.

كما تعمد استعمال برنامج معلوماتي وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير هي الصور الخاصة بالطفلة لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.