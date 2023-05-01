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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

محمد العرابي: العلاقات بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به بين الدول العربية

صدى البلد

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن العلاقات بين مصر والإمارات تعد نموذجًا يحتذى به لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة.

وقال السفير العرابي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الاثنين" على هامش مشاركته في ورشة عمل بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر حول البرنامج الذي أطلقته "أكاديمية أنور قرقاش" تحت عنوان "دبلوماسية الأجيال"، إن القيادة السياسية بمصر والإمارات تدفع دائما العمل المشترك نحو الأفضل وتؤمن بالمصير الواحد.

وأضاف أن البلدين الشقيقين لديهما تفاهم كبير تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية ، ويحرصان على التشاور المستمر وتبادل الآراء، فضلًا عن الحرص على تعزيز العمل المشترك ليصب في مصلحة كل الشعوب العربية.

ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى أهمية التعاون المشترك الكبير بين مصر والإمارات في مختلف المجالات و خاصة الاقتصادي والاستثماري والذي يمضي دائماً على أعلى مستوى من أجل تحقيق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن مشاركته في ورشة العمل جاء في إطار التعاون بين المجلس المصري للشئون الخارجية وسفارة الإمارات  لدى مصر وأكاديمية أنور قرقاش، مثمنًا إطلاق برنامج "دبلوماسية الأجيال" الذي يأتي تحت المنهجية الجديدة في العمل الحكومي التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، بهدف تبادل أفضل الممارسات والمعرفة والمهارات الدبلوماسية، بالإضافة إلى بناء قدرات الدبلوماسيين الإماراتيين والعرب والدوليين.

وشدد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية على أهمية برنامج "دبلوماسية الأجيال" لاسيما لشباب الدبلوماسيين العرب في هذا التوقيت الذي يشهد فيه الوطن العربي أزمات و تحديات كبيرة، بجانب الأوضاع المعقدة على الساحة الدولية وتشابك المصالح وإعادة بناء التكتلات.

رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية سفارة الإمارات العربية الامارات الامارات العربيه المتحده

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