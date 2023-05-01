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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ايكيا تثير الجدل بسيارة تسع لفردين وتعمل بالبطارية

صدى البلد

تأمل إحدى الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية السويدية أن تصبح آيكيا للمركبات الكهربائية الصغيرة من خلال شحن سياراتها مفككة ويمكن تجميعها في وجهتها النهائية.


وفقا لموقع odditycentral. أعلنت شركة Luvly السويدية الناشئة المتخصصة في السيارات الكهربائية الصغيرة ذات الأسعار المعقولة عن خططها لشحن سياراتها الصغيرة  ليتم تجميعها في وجهتها النهائية.

 تدعي الشركة أن هذا النموذج غير العادي سيسمح لها بملاءمة 20 من سياراتها في حاوية لا تتسع إلا لـ 4 مركبات مجمعة ، وبالتالي خفض تكاليف النقل بشكل كبير. 

ومع ذلك ، أوضحت الشركة المصنعة السويدية أنه على عكس أثاث ايكيا ، فإن سياراتها الكهربائية ليست مخصصة للتجميع المنزلي.

كشفت الشركة الناشئة الجريئة ، التي اشتق اسمها من الاسم المختصر LUV (Light Urban Vehicle) ، النقاب مؤخرًا عن Luvly 0 ، وهي سيارة كهربائية ذات مقعدين فقط في المناطق الحضرية تزن أقل من 400 كيلوجرام ويبلغ طولها 2،70 مترًا فقط. وعرضها 1،53 مع ارتفاع 1،44 م. يتم تشغيلها بواسطة بطاريتين ، تزن كل منهما 15 كجم فقط ، وتستهلك فقط 6 كيلووات في الساعة لكل 100 كيلومتر (60 واط في الساعة / كم). توفر البطاريات طاقة كافية لمدى أقصى يبلغ 100 كم وسرعة قصوى تبلغ 90 كم / ساعة (55 ميلاً في الساعة).

 

أثاث ايكيا سيارة كهربائية

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