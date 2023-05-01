القومي للإعاقة: قرارات الرئيس السيسي لذوي الهمم هيأت بيئة العمل لهم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن لجنة العدالة الاجتماعية طلبت العام الماضي من الوزراء المعنيين ولا سيما القوى العاملة، ضرورة تفعيل نسبة الـ 5%، وتشكيل لجنة لمراقبة استيفاء هذه النسبة، وبالفعل جرى الاستجابة سريعا لهذا المطلب في احتفالية قادرون باختلاف.

وأضافت "كريم"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن سوق العمل يجب أن يضع في اعتباره للأشخاص ذوي الإعاقة عند الالتحاق بالعمل التعليم الدامج والتدريب والتأهيل.

قرارات الرئيس هيأت بيئة العمل لذوي الهمم

وأشارت إلى أن قرارات الرئيس السيسي هيأت بيئة العمل لذوي الهمم بحيث تكون آمنة، مطالبة الحوار الوطني بضرورة مناقشة تفعيل التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحيث تكون لهم نسبة في البرامج الرئاسية والأكاديمية الوطنية التدريب، وبرامج بالجامعات لتهيئة هذه الفئات للالتحاق بسوق العمل.