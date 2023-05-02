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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس لص المساكن بالأميرية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الأميرية، تجديد حبس شخص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في سرقة المساكن في منطقة الأميرية.

وكانت قد قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام على ذمه التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة المساكن في منطقة الأميرية.

وكان، ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي شخص لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة الأميرية بأسلوب "التسلق" .

تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم قررت بإكتشافها سرقة مبلغ مالى عملة " أجنبية" من داخل مسكنها , ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم .

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (مبلغ مالى - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ٥ هواتف محمولة - مشغولات ذهبية - دراجة نارية بدون لوحات "ملكه") وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأقر بقيامه بإستبدال "العملة الأجنبية" المستولى عليها إلى العملة المحلية وشرائه عدد (2 هاتف محمول ، والمشغولات الذهبية ، الدراجة النارية) المضبوطين بحوزته، وأضاف بأن باقى الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

بإستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على المضبوطات , وإتهموه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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