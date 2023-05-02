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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: أنجزنا 4 اتفاقات سلام تاريخية مع دول عربية

صدى البلد

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، على تطبيع علاقات إسرائيل مع بعض الدول العربية والإسلامية.

وقال نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، "لقد تم توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية، لقد حققنا قبل عامين ونصف العام، اتفاقات أبراهام، بمساعدة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنجزنا 4 اتفاقات سلام تاريخية مع دول عربية، والتي شقت مسارات جديدة للمصالحة في الشرق الأوسط".

وأضاف: "نعمل طيلة الوقت من أجل توسيع دائرة السلام، لأنه بذلك سننهي النزاع العربي الإسرائيلي ونتقدم نحو إنهاء النزاع مع الفلسطينيين الذين عليهم أن يفهموا أخيرا ضرورة إنهائه، وأن إسرائيل هنا كي تبقى وهي حقيقة قائمة وآن الأوان للاعتراف بدولة اليهود وإبرام السلام معها".
 

وتابع "السلام مع المزيد من الدول العربية القائدة، هو فعلا ممكن، وأقول إنه سيغير التاريخ".

وفي سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، فيما وافق السودان لاحقا على اتخاذ خطوة مماثلة، وحذا المغرب حذوه، وسط تأكيد نتنياهو أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستلتحق قريبا بقطار التطبيع.

إدارة الرئيس الأمريكي اتفاقات أبراهام الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو

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