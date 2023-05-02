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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ دراسات بيئية: 60% من سكان العالم يعيشون بمناطق معرضة لعواصف تغير المناخ

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن قضية المناخ  الآن في مهة للدول من أجل البحث عن آليات لتحقيق التكيف ووقف تداعيات المناخ.

وأوضح أن ذلك يحدث من خلال وضع أنظمة انذار مبكر لمواجهة اخطار العواصف والأعاصير وتنبيه الشعب لهذه الأخطار، واستعادة النظم البيئية مثل استعادة الغابات.


وأضاف "سمعان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التغيرات المناخية التي يواجهها العالم أجمع بسبب ما يحدث من احتباس حراري على وجه الأرض، مشددًا على أن 60% من سكان العالم يعيشون بمناطق معرضة لعواصف تغير المناخ.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى أن الدول تحاول اللجوء لحلول قائمة على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك بنية تحتية قادرة على استيعاب كافة تغيرات المناخ من خلال اتباع قواعد للبناء والتعامل مع السيول وغيره، بجانب إدارة المياه والأمن الغذائي، والتخطيط على المدى الطويل لمكافحة التغيرات المناخية التي أصبحت أمر واقع علينا أن نتكيف معه.

أستاذ الدراسات البيئية الأعاصير التكيف الدراسات البيئية الطبيعة

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