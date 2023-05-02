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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير أثري .. المتحف المصري الكبير أعظم صرح على مستوى العالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال  الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن المتحف صمم ليعرض أكبر مجموعة متكاملة في العالم من الآثار المصرية القديمة ويعرض آلاف القطع الأثرية الفريدة التي يرجع تاريخها لآلاف السنين، ويعكس التنوع في التاريخ والثقافة المصرية، ويقدم تجربة رائعة ومبدعة للزائرين.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أكبر صرح على مستوى العالم يضم 100 ألف قطعة أثرية، بجانب عرض مجموعة الفرعون الصغير توت عنخ آمون التي تتجاوز 5 آلاف قطعة أثرية.


وأشار إلى  أن المتحف المصري الكبير يستهدف استقبال 5 ملايين زائر سنويًا، مؤكدًا أن المتحف يضم الكثير من القطع الأثرية، والعالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير الأسطوري الذي لن يقل عن حفل نقل موكب المومياوات، وإعادة افتتاح طريق الكباش.

افتتاح المتحف المصري الكبير 100 ألف قطعة أثرية 100 ألف آثار المصرية القديمة افتتاح طريق الكباش

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