السباح محمد الحسيني: أشكر الرئيس السيسي لدعمه الرياضيين خاصة مُتحدي الإعاقة

قال السباح محمد الحسيني إنه عبر المانش، وسيلتقى السباح الإيطالي "الداون سندروم" ڤلاڤيو، عن طريق برنامج سكايب، حيث عبر السباح الإيطالى من ذوى الهمم، عن أمنياته أن يزور مصر ويسبح في النيل مع محمد الحسينى ويصافح الرئيس السيسي.

وأضاف السباح محمد الحسيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الفاعلية ستبدأ يوم الجمعة المقبل، بعد الصلاة مباشرة من خلال استقبال السباح الإيطالي الذي سيصل إلى مصر الثلاثاء المقبل 2 مايو، مضيفا أن فكرة استضافة بطل السباحة الإيطالي، جاءت من خلال موقع وتلفزيون "كورة بلس"، ثم تأتي فكرة هذا اللقاء، ليتم دعمها ورعايته من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأعرب السباح المصري محمد الحسيني، من ذوى الهمم، عن سعادته بمشاركته السباح الإيطالي الداون سندروم فلافيو لوكي في ملتقى مبادرة أبطال التحدي، موجها التحية للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه للرياضيين والرياضة وخاصة مُتحدي الإعاقة.