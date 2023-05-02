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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد موافقة النواب نهائيا..

شروط جديدة لحيازة الحيوانات الخطرة وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين.. تفاصيل

حيوانات خطرة
حيوانات خطرة

وافق مجلس النواب نهائيا علي  مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

ووضع القانون الجديد ضوابط جديدة لحيازة الكلاب ، حيث نصت المادة 4 من القانون على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص.
 

 

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النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

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شروط اصطحاب الكلاب واقتنائها في المنازل.. فيديو

ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

 ويلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
 

و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

 

إلزام حائزو الحيوانات بتقييد الكلاب بقلادة مناسبة

 

ونصت المادة 12 من القانون على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.


وتسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4)  إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة  الكلاب.

 

عقوبات المخالفين 

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد 4 و  غر12 من هذا القانون.
 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مجلس النواب احمد السجيني مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب

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