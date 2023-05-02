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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم اتخاذ الاجراءات لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج

محمد عبد العزيز وكيل
محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير المالية بشأن عدم اتخاذ الاجراءات لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج).

 

 

و أوضح “ عبد العزيز ” في طلبه أن العاملين في صناعة الغزل والنسيج  يعانون من مشكلات متعددة ، ولذلك لابد من العمل على تشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.
 

وجاء نص طلب الإحاطة كالآتي:



السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  
تحية طيبة وبعد
عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجهًا إلى
-         السيد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
-         السيد الدكتور أحمد سمير وزير الصناعة
-         السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية

في شأن ( عدم اتخاذ الاجراءات لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج) 

يعاني العاملين في مجال صناعة الغزل والنسيج من مجموعة مشكلات تؤدي إلى تدهور هذه الصناعة الهامة والتي كانت مصر تاريخيا دولة رائدة في هذا المجال، حيث يفاجئ العاملون في هذه الصناعة بدخول كميات من مخرجات هذه الصناعة (مستوردة) دون دفع الرسوم أو الجمارك المقررة قانونا مما يهدد المنتج المحلي كما يعاني هذا القطاع من صعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال.
ولذلك اتقدم بطلب الإحاطة هذا و أرجو من سيادتكم إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أسرع وقت نظرا لأهمية الموضوع.

 

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محمد عبد العزيز تنسيقية شباب الاحزاب لجنة حقوق الانسان وزير الصناعه

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