رغم المعارضات.. إدارة بايدن توافق رسميا على مشروع مثير للجدل في ألاسكا

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على مشروع "ويلو" النفطي في ألاسكا ومشروع التصدير الذي تعارضه المجموعات البيئية بشدة.

وحسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، تم تأكيد القرار النهائي لوزارة الطاقة من جديد بالموافقة الأصلية لعام 2020 على المشروع تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مع إجراء تعديل يتعلق بحماية البيئة.

والمشروع الذي تبلغ قيمته 38.7 مليار دولار، والذي يتضمن خط أنابيب بطول 807 أميال، يمر عبر ألاسكا ومحطة تصدير، سيعزز بشكل كبير صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية إلى آسيا.

وقرار وزارة الطاقة، الذي يمنع تنفيس ثاني أكسيد الكربون ويعيد التأكيد على المتطلبات البيئية السابقة، يسمح لمطور المشروع بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول اتفاقية التجارة غير الحرة.

ووافقت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة على بناء المشروع في مايو 2020، بعد سنوات من اقتراحه لأول مرة في عام 2014.