إفلاس أمريكا.. شبح التخلف عن سداد الديون يلاحق الولايات المتحدة| هل يحدث؟

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية ما دفعها للإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة في تقليل حجم الديون المستحقة.

الديون الأمريكية

الشعور بالقلق للاقتصاد الأمريكي

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن يشعرون بالقلق، من خطر تخلف الاقتصاد الأمريكي عن السداد في ظل تأخر النقاشات حول رفع سقف الدين.

بحسب الصحيفة: "هناك تفاوت في مستوى القلق داخل الإدارة الأميركية، حيث يركز كبار المسؤولين على القضايا الاقتصادية وبشكل خاص خطر التخلف عن السداد"، في حين أن المسؤولين المهتمين بشكل أكبر بالأجندة السياسية أقل قلقا حيال هذا التهديد.

في الوقت نفسه، لا توجد أية اتصالات سواء رسمية أو غير رسمية بين البيت الأبيض ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق برفع سقف الدون الحكومي، والنقاشات الجارية بين بايدن ومكارثي تجري فقط على المستوى العام في الخطابات أمام وسائل الإعلام.

وقدم رئيس مجلس النواب في الكونجرس، كيفن مكارثي، يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي بمقدار 1.5 تريليون دولار، ضمن اقتصاد يزيد حجمه عن 4.5 تريليون دولار، ومن بين ما يتضمنه المشروع الحد من نمو الإنفاق الحكومي بمعدل لا يزيد عن 1 بالمئة سنويا.

كيفن مكارثي

ارتفاع سقف الديون الامريكية

وأشار مكارثي خلال دفاعه عن المشروع إلى أن البيت الأبيض سيتعين عليه اللجوء إلى الكونجرس للحصول على الموافقة، إذا كانت هناك حاجة لأية نفقات إضافية.

وتعهد مكارثي في وقت لاحق بتمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتوجب عليه التوجه لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لكن برأي الخبراء يبقى تحقيق مكارثي لأغلبية الأصوات في مجلس النواب في محل شك، وفي مجلس الشيوخ، لا يمكنه التعويل على النجاح مطلقا.

أما بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، فلقد تعلم وفقا المجلة، خلال عمله في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي أصطدم بوضع مماثل مع الجمهوريين في عام 2011، أن البيت الأبيض يجب ألا يسمح للكونغرس بتحويل قضية سقف الديون إلى مادة للنقاش.

وفي وقت سابق، ذكرت موقع "أكسيوس" أن إحجام بايدن في البدء بمناقشة مسألة رفع سقف الدين مع الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونجرس يسبب قلقا متزايدا بين زملائه أعضاء الحزب الديمقراطي.

وعليه تواصل الإدارة الأمريكية مطالبة الكونجرس بتوسيع حدود الاقتراض دون شروط، محذرة من أن البلاد بخلاف ذلك لن تتمكن من خدمة التزامات ديونها في الصيف، فيما يمتنع بايدن عن التفاوض مع مكارثي بشأن سقف الدين الوطني لأسباب مبدئية، مطالبا بأن تكون الزيادة تلقائية، كما كانت دوما في الماضي.

وجدير بالذكر أن سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة محدد حاليا عند مستوى 31.4 تريليون دولار.

وتتخذ وزارة الخزانة الأمريكية منذ يناير الماضي إجراءات لتفادي عجز السداد في الوقت الذي تقترب فيه ديون الولايات المتحدة من سقفها، ودعت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس إلى رفع سقف الديون أو تعليق العمل به.

الخزانة الأمريكية

الديون الأمريكية ستؤثر على العالم

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الأمريكية، إن افلاس امريكا يرجع الي عدم قدرة المؤسسات الامريكية على الوفاة بالتزاماتها وعدم قدرة امريكا على حدود النزاعة الخارجية التي تصل الي ما يقارب بـ 100 مليار دولار بجانب الديون الداخلية الكبيرة.

وأوضح سيد ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الافلاس يؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي، بسبب ارتفاع سقف الدين الى المعدل الاقصى وهو 34.4 تريليون دولار نظرا لاستمرا الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي المتعلق برفع سقف الدين بسبب شروط الجانبين، وبالتالي عدم الوصول لرؤية رفع سقف الدين لما يتيح للحكومة الامريكية تسديد الديون مرة أخرى يتحول الوضع الي سلبية الاقتصاد الأمريكي في الداخل وعلى التصنيف الائتماني.

وتابع: هذا وفي ظل أن الاقتصاد الامريكي يواجه تحديات كبيرة وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار الغذاء يجانب ان ذلك يقوم بتفاقم من الوضع الاقتصادي الداخلي.

ولفت: الوضع سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وهناك دول كثيرة متضررة من هذا الافلاس وخاصة الدول التي لديها تشابكات اقتصادية كبيرة مع امريكا مثل الصين ودول الأوروبية وايضا التجارة الدولية المختلفة مع امريكا ستؤثر سلبا على هذا الإفلاس.

وأوضح خبير الشؤون الأمريكية، أن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها لا يصب في مصلحة أي طرف في العالم، مشيرا إلى أن هناك مشكلات كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي وإذا كانت أمريكا لديها أزمة فإنها تصدر أزمات أشد قوة إلى الكثير من دول العالم".

ولفت أن تخلف أمريكا المحتمل عن سداد ديونها يهز صورتها عالميا كأكبر قوة اقتصادية، وفي هذه الحالة تلجأ في حالة التخلف عن سداد الديون إلى تخفيض المساعدات الاقتصادية التي تقدمها لبعض دول العالم الثالث وهو ما سيؤثر سلبا على هذه الدول.

وأكد أن هناك مساعي أمريكية للعمل على ذلك وهناك محاولات حسيسه لمنع تفاقم الازمة، لان الحزب الجمهوري لديه شروط لتمديد اوراق سقف الدين خاصة ان هم لأغلبية في مجلس النواب.

الدكتور أحمد سيد احمد

بايدن والتفاوض حول الازمة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حول أزمة رفع سقف الدين الوطني للولايات المتحدة، ودعاه للتفاوض شخصيا الأسبوع المقبل.

بصفته رئيسا للغالبية الجمهورية في مجلس النواب، يملك مكارثي سلطة رقابية أساسية على الميزانية الأمريكية.

ومع ذلك، كان بايدن واضحا بأنه لن يقبل اقتراح مكارثي ربط رفع سقف الدين بخفض كبير في الإنفاق على برامج يعتبرها الديموقراطيون حيوية للأمريكيين.

وزاد هذا المأزق من احتمال أول تخلف عن سداد الدين الوطني، وهو أمر من المرجح أن يؤدي إلى كارثة في الولايات المتحدة تصل ارتداداتها إلى الاقتصادات العالمية.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن دعا أيضا عبر مكالمات زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للمشاركة في المفاوضات.

من جانبها، حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو.

وقالت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب إنه "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونجرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينًا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".