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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نفاد الأموال قريبا.. تحذير عاجل للخزانة الأمريكية من وقوع كارثة اقتصادية

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الإثنين، إن قدرة وزارتها على استخدام مناورات محاسبية خاصة للبقاء ضمن حدود الديون الفيدرالية قد تنفد في بداية شهر يونيو.

وأوضحت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، وزعماء آخرين في الكونجرس من كلا الحزبين: “أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نكون قادرين على الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو ، وربما في وقت مبكر من الأول من يونيو”.

وكتبت: "بعد تقييم عائدات الضرائب الفيدرالية الأخيرة، فإن أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نتمكن من مواصلة الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية بحلول أوائل يونيو، ربما في وقت مبكر من الأول من يونيو، ما لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون بحلول ذلك الوقت".

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ويطالب البيت الأبيض الكونجرس برفع سقف الديون الوطنية دون قيد أو شرط.

ويربط مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، الخطوة بالموافقة على برنامج خفض الميزانية.

الخزانة الأمريكية يلين مجلس النواب الأمريكي

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