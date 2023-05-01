“إجراءات حاسمة”.. قرارات عاجلة من الخزانة الأمريكية بعد انهيار بنك جديد

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن السلطات اتخذت “إجراءات حاسمة” بعد انهيار بنك فيرست ريبابليك وبنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر، وتظل ملتزمة باتخاذ إجراءات لضمان أن النظام المصرفي آمن ويشعر المودعون بالأمان.

وقال إريك فان نوستراند، مساعد وزير الخزانة لشؤون السياسة الاقتصادية بالإنابة، في بيان للجنة الاستشارية لاقتراض الخزانة: “اليوم، لا يزال النظام المصرفي سليمًا ويتمتع برسملة جيدة، وقد رأينا حتى إشارات مهمة على القوة والاستقرار عبر البنوك الإقليمية. حيث أصدرت الإدارة تقديرات الاقتراض الجديدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الإجراء التنظيمي الذي تم اتخاذه بعد انهيار بنك فيرست ريبابليك الأمريكي من شأنه التأكد من أن النظام المصرفي آمن وسليم، بينما دعا الكونجرس إلى مساءلة البنوك ورفع حد الدين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن: “ستعمل هذه الإجراءات على التأكد من أن النظام المصرفي آمن وسليم، وهذا يشمل حماية الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد الذين يحتاجون إلى جعل كشوف رواتب العمال وأعمالهم الصغيرة”.

ودعا الرئيس الأمريكي، الكونجرس إلى “إعطاء المنظمين الأدوات المناسبة، ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين في البنوك”.

كما دعا بايدن، المنظمين إلى “تعزيز اللوائح والإشراف على البنوك الكبيرة والإقليمية”.