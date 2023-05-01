بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، بعد انهيار بنك فيرست ريبابليك الأمريكي، إن جميع الودائع "ستتم حمايتها" وأن هذا الوضع يجب ألا يتكرر مرة أخرى.

وقال بايدن خلال حدث في البيت الأبيض، المخصص لتطوير الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة: "جميع المدخرين محميون ودافعو الضرائب بعيدون عن الخطر. اسمحوا لي أن أكون واضحًا: كل المدخرين محميون، والأهم من ذلك، دافعو الضرائب آمنون”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، أن المنظمين استحوذوا على بنك "فيرست ريبابليك” المتعثر وسيتم بيعه إلى جي بي مورجان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهي جهة تنظيم فيدرالية رئيسية للمؤسسات المالية الأمريكية، من عدد من البنوك تقديم عطاءات للمقرض المتعثر في محاولة لتأمين المشتري قبل دخوله الحراسة القضائية.

وجيه بي مورجان، أكبر بنك في أمريكا، سوف يتحمل جميع الودائع، بما في ذلك جميع الودائع غير المؤمنة، وجميع الأصول بشكل كبير من فيرست ريبابليك، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة التنظيمية في كاليفورنيا.

وعينت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع كمستلم للبنك الذي يقع مقره في سان فرانسيسكو، والذي بلغ إجمالي أصوله ما يقرب من 229.1 مليار دولار اعتبارًا من 13 أبريل 2023، في حين بلغ إجمالي ودائعه حوالي 103.9 مليار دولار.

والودائع مؤمنة اتحاديًا من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية وفقًا للحدود المعمول بها، كما جاء في البيان.