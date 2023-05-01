عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، بعد انهيار بنك فيرست ريبابليك الأمريكي، إن جميع الودائع "ستتم حمايتها" وأن هذا الوضع يجب ألا يتكرر مرة أخرى.

وقال بايدن خلال حدث في البيت الأبيض، المخصص لتطوير الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة: "جميع المدخرين محميون ودافعو الضرائب بعيدون عن الخطر. اسمحوا لي أن أكون واضحًا: كل المدخرين محميون، والأهم من ذلك، دافعو الضرائب آمنون”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، أن المنظمين استحوذوا على بنك "فيرست ريبابليك” المتعثر وسيتم بيعه إلى جي بي مورجان.

أزمة مصرفية.. قرار عاجل من أمريكا بعد تعثر بنك كبير في كاليفورنيا

بيان عاجل من الخزانة البريطانية بعد الأزمة المصرفية في أمريكا

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهي جهة تنظيم فيدرالية رئيسية للمؤسسات المالية الأمريكية، من عدد من البنوك تقديم عطاءات للمقرض المتعثر في محاولة لتأمين المشتري قبل دخوله الحراسة القضائية.

وجيه بي مورجان، أكبر بنك في أمريكا، سوف يتحمل جميع الودائع، بما في ذلك جميع الودائع غير المؤمنة، وجميع الأصول بشكل كبير من فيرست ريبابليك، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة التنظيمية في كاليفورنيا.

وعينت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع كمستلم للبنك الذي يقع مقره في سان فرانسيسكو، والذي بلغ إجمالي أصوله ما يقرب من 229.1 مليار دولار اعتبارًا من 13 أبريل 2023، في حين بلغ إجمالي ودائعه حوالي 103.9 مليار دولار.

والودائع مؤمنة اتحاديًا من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية وفقًا للحدود المعمول بها، كما جاء في البيان.

الولايات المتحدة بايدن البيت الأبيض جو بايدن بنك فيرست ريبابليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

موضوعات متعلقة

صدمة لـ ترامب.. قرار جديد من محكمة نيويورك ضد الرئيس الأمريكي السابق

فجر نفسه.. تركيا تكشف تفاصيل قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا

للاستيلاء على باخموت.. طلب عاجل من رئيس مجموعة فاجنر لوزارة الدفاع الروسية

فرنسا.. اعتقال 180 شخصا خلال مظاهرات ضخمة بعيد العمال

بيان عاجل من الخزانة البريطانية بعد الأزمة المصرفية في أمريكا

مقتل جندي سابق بالجيش الأمريكي في ضواحي باخموت بـ أوكرانيا

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

فضيحة جديدة.. نجل بايدن يمثل أمام القضاء الأمريكي

ترشيحاتنا

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

يستمر 4 ساعات.. حدث غريب في سماء السعودية يوم الجمعة

الزمالك اليوم.. مفاجأة في استئناف كهربا وموقف صادم للاعبي الأبيض قبل السوبر

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

"Blackrock" تزرع 50 شريحة إلكترونية في أدمغة مرضى لعلاج الشلل والعمى.. فيديو

لدفعة 2022.. تعليمات من النيابة الإدارية لحضور المقابلات الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ