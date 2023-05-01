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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة مصرفية.. قرار عاجل من أمريكا بعد تعثر بنك كبير في كاليفورنيا

بنك فيرست ريبابليك”
بنك "فيرست ريبابليك”

أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، اليوم الاثنين، أن المنظمين استحوذوا على بنك "فيرست ريبابليك” المتعثر وسيتم بيعه إلى جي بي مورجان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهي جهة تنظيم فيدرالية رئيسية للمؤسسات المالية الأمريكية، من عدد من البنوك تقديم عطاءات للمقرض المتعثر في محاولة لتأمين المشتري قبل دخوله الحراسة القضائية.

وجيه بي مورجان، أكبر بنك في أمريكا، سوف يتحمل جميع الودائع، بما في ذلك جميع الودائع غير المؤمنة، وجميع الأصول بشكل كبير من فيرست ريبابليك، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة التنظيمية في كاليفورنيا.

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وعينت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع كمستلم للبنك الذي يقع مقره في سان فرانسيسكو، والذي بلغ إجمالي أصوله ما يقرب من 229.1 مليار دولار اعتبارًا من 13 أبريل 2023، في حين بلغ إجمالي ودائعه حوالي 103.9 مليار دولار.

والودائع مؤمنة اتحاديًا من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية وفقًا للحدود المعمول بها، كما جاء في البيان.

وفي الأسبوع الماضي، قضت عمليات البيع المكثفة على 75٪ من قيمة أسهم البنك، بعد الكشف عن أنه فقد أكثر من 100 مليار دولار من الودائع في الربع الأول من العام الحالي.

وكافح البنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له للبقاء واقفا على قدميه منذ تعرض القطاع المصرفي الأمريكي لأزمة كبيرة.

كاليفورنيا أمريكا سان فرانسيسكو الحراسة القضائية فيرست ريبابليك بنك فيرست ريبابليك جي بي مورجان

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