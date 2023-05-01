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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة جديدة.. نجل بايدن يمثل أمام القضاء الأمريكي

هانتر بايدن
هانتر بايدن

أفادت قناة تلفزيونية أمريكية، اليوم الاثنين، بأن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمثل أمام محكمة في أركنساس لجلسة استماع في القضية المتعلقة بأمواله ومدفوعات إعالة ابنته.

وتنبع القضية من نزاع أبوة سابق بين هانتر بايدن ولوندين روبرتس، التي أنجبت ابنة في أغسطس 2018 وادعى أنها ليست ابنته.

ونفى هانتر بايدن في البداية أن يكون أبًا للطفل، لكن اختبار الحمض النووي أكد أبوته.

وتم إغلاق القضية في عام 2020.

وفي سبتمبر، أعيد فتح القضية بعد أن طلب هانتر بايدن من المحكمة تخفيض مدفوعات إعالة الطفل، مشيرًا إلى تغيير جوهري كبير في الظروف المالية، على ما يبدو، انخفاض الدخل، حسبما ذكر التقرير.

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وطالبت روبرتس بسجلات مالية من بايدن ردًا على طلبه، بما في ذلك معلومات حول مبيعات الأعمال الفنية والسفر والممتلكات، وفقًا للتقرير.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى روبرتس للحصول على معلومات حول المدفوعات المحتملة المتعلقة بجو بايدن أو شقيقه جيمس بايدن، بحسب التقرير.

والأسبوع الماضي، اتهمت روبرتس هانتر بايدن بانتهاك أوامر المحكمة وحجب الأدلة الرئيسية، وطلب من قاضي محكمة دائرة مقاطعة الاستقلال هولي ماير احتجازه في ازدراء ووضعه في السجن حتى يمتثل، حسبما جاء في التقرير.

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