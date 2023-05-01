تساي تطالب بتعزيز التبادلات العسكرية مع أمريكا.. وبولتون يدعو واشنطن للاعتراف بتايوان

قالت رئيسة تايوان تساي إنج وين لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الذي يزور تايوان اليوم، إنها تتوقع أن تواصل تايبيه وواشنطن تعزيز التبادلات العسكرية والأمنية في المستقبل.

وأعلن المكتب الرئاسي في تايوان على موقعه الرسمي عبر الإنترنت، أن تساي إنج وين التقت بجون بولتون في مقر إقامته صباح اليوم. وقالت خلال المقابلة، إنها تتطلع أيضًا إلى المزيد من المكاسب في التعاون الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة في المستقبل.

ووصفت تايوان بأنها "قوة جيدة تحافظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتلتزم بالقيم الديمقراطية".

وتعتقد تساي أن تايوان لا تمتلك العزم والقدرة على الدفاع عن وطنها فحسب، بل إنها أكثر استعدادًا لتعميق التعاون مع الولايات المتحدة وجميع الشركاء المتشابهين في التفكير للحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

ودعا بولتون الولايات المتحدة في وقت سابق إلى الاعتراف المزدوج بتايوان والبر الرئيسي في حدث آخر، ولكن عندما سألت وسائل الإعلام عما إذا كان الرئيس سيمارس ذلك، قام بتغيير كلماته إلى "التفكير مرة أخرى".