الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسن رداد: دعم برامج التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

وزير العمل حسن رداد
محمد ربيع

أكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، خاصة في مجالات دعم برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص...جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد، مع وفد مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" (IFE) التابعة لبنك التنمية الألماني(KfW)،والتي تُنفذ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتندرج تحت المبادرة الخاصة "عمل لائق من أجل انتقال عادل – Invest for Jobs".
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك، خاصة ما يتعلق بدعم منظومة التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، وتحديث المناهج التدريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي...كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من المبادرة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، إلى جانب تطوير برامج التأهيل المهني التي تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على القطاعات المهنية ذات الأولوية مثل التشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والفندقة والضيافة، والصناعات المعدنية والكهربائية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات...
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل للشباب...كما أكد الوزير أهمية التعاون في مجالات إعداد وتأهيل العمالة المصرية وفق المعايير الدولية، بما يسهم في فتح مسارات للهجرة المنظمة والآمنة، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الخارجية...وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير العمل بتشكيل فريق عمل من  الوزارة،لتحديد المشروعات المقترحة ، ووضع آليات تنفيذ واضحة بما يحقق الاستفادة القصوى من المبادرة في دعم جهود الدولة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة..
شارك في الاجتماع من جانب وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وهند السنوسي مدير عام معلومات سوق العمل، وياسر الشربيني مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية ،وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل .. ووائل عبد الصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب، ومصطفى صلاح الباحث بالإدارة العامة للتعاون التنموي.. ومن مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف: كريم جاد المدير الإقليمي للمبادرة، وريهام حافظ مسؤول المبادرة في مصر، ومنة ربيع استشاري في البنك التنمية الالماني المسئولة عن مبادرة عىل لائق من أجل انتقال عادل  ،إلى جانب ديانا الضبع الشريك المؤسس لشركة DM Communications، وإسلام عبد الرسول استشاري التواصل بالشركة.

