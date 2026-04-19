تجارية القليوبية: تنظيم الأنشطة الصناعية يدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الصناعي والحفاظ على التخطيط العمراني والبيئي.



وأوضح الفيومي، في بيان صحفي، أن القرار يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، خاصة مع زيادة عدد الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية إلى 65 نشاطًا، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل الأحوزة العمرانية بشكل منظم وآمن، دون الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يدعم بيئة الأعمال داخل محافظة القليوبية ويُسهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليل التكدس داخل المناطق الصناعية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على تطوير الخدمات المقدمة داخل الغرف التجارية، من خلال مواكبة التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للعاملين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات الحديثة في مناخ الاستثمار الصناعي.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرفة التجارية بالقليوبية ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توعية المستثمرين بالضوابط الجديدة وتقديم الدعم اللازم لضمان الالتزام بالاشتراطات وتحقيق الاستفادة القصوى من القرار، مشددًا على أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي ودعم مسار التنمية المستدامة بما يخدم الاقتصاد الوطني.