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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يوجه رسالة عاجلة لـ الكونجرس بعد انهيار بنك أمريكي كبير

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إن الإجراء التنظيمي الذي تم اتخاذه بعد انهيار بنك فيرست ريبابليك الأمريكي من شأنه التأكد من أن النظام المصرفي آمن وسليم، بينما دعا الكونجرس إلى مساءلة البنوك ورفع حد الدين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن: “ستعمل هذه الإجراءات على التأكد من أن النظام المصرفي آمن وسليم، وهذا يشمل حماية الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد الذين يحتاجون إلى جعل كشوف رواتب العمال وأعمالهم الصغيرة”.

ودعا الرئيس الأمريكي، الكونجرس إلى “إعطاء المنظمين الأدوات المناسبة، ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين في البنوك”.

كما دعا بايدن، المنظمين إلى “تعزيز اللوائح والإشراف على البنوك الكبيرة والإقليمية”.

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قال بايدن: “علينا أن نتأكد من أننا لن نعود إلى هذا المنصب مرة أخرى، وأعتقد أننا في طريقنا جيدًا لنكون قادرين على تقديم هذا التأكيد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد انهيار بنك فيرست ريبابليك الأمريكي، إن جميع الودائع "ستتم حمايتها" وأن هذا الوضع يجب ألا يتكرر مرة أخرى.

وقال بايدن خلال حدث في البيت الأبيض: "جميع المدخرين محميون ودافعو الضرائب بعيدون عن الخطر. اسمحوا لي أن أكون واضحًا: كل المدخرين محميون، والأهم من ذلك، دافعو الضرائب آمنون”.

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