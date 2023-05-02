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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يحث الجمهوريين على إنهاء التخلف عن سداد الديون.. ويحذر من ارتفاع أسعار الفائدة

بايدن
بايدن

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على استبعاد احتمال حدوث عجز غير مسبوق عن سداد ديون الولايات المتحدة ، محذرًا من أنه سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار بطاقات الائتمان والرهن العقاري.

وقال بايدن في مناسبة أعمال صغيرة في البيت الأبيض: 'أمريكا ليست أمة ميتة. لم نفشل قط في الوفاء بالديون'.

وأوضح أن تهديد التخلف عن السداد من قبل بعض الجمهوريين في الكونجرس 'غير مسؤول على الإطلاق' وأنه من الضروري إزالة هذا التهديد 'من على الطاولة'.

وأضاف بايدن 'سيؤدي ذلك إلى أسعار فائدة أعلى ومعدلات أعلى لبطاقات الائتمان وترتفع معدلات الرهن العقاري بشكل كبير.'

وتابع 'إن الشيء الأكثر إلحاحًا الذي يمكننا القيام به هو ضمان الاعتماد المستمر على اقتصادنا ونظامنا المالي. وأهم شيء يتعين علينا القيام به في هذا الصدد هو التأكد من أن تهديد رئيس مجلس النواب بالتخلف عن سداد الديون الوطنية هو من على الطاولة '.

وأقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء، بفارق ضئيل، مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار ، والذي يتضمن تخفيضات كاسحة في الإنفاق على مدى العقد المقبل. 

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وفي حين أنه من غير المتوقع أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ؛ يأمل مكارثي في ​​جذب بايدن إلى مفاوضات بشأن خفض الإنفاق، حتى مع إصرار البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس على زيادة حد الديون دون قيود.

وقد تنفد طرق سداد وزارة الخزانة الأمريكية لفواتيرها، في غضون أسابيع؛ إذا فشل الكونجرس في اتخاذ إجراء، كما بدأت الأسواق المالية بالفعل في إطلاق إشارات تحذير. 

وأدت المواجهة في عام 2011 إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وضيق الاستثمارات.

ونوه مكارثي، خلال زيارته للقدس، بأنه قلق بشأن سقف الديون ، لكن الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي أن يتفاوض بايدن.

وواصل حديثه: "سيتعين علينا أن نتعاون لحلها… إنني أتطلع لأن يغير الرئيس رأيه ويتفاوض معنا".

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