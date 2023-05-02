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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يبلغ ماركوس بالتزام أمريكا بالدفاع عن الفلبين

صدى البلد

أخبر الرئيس الامريكي جو بايدن نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في البيت الأبيض، الاثنين، أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفها كان 'صارمًا' ، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي حيث تتعرض مانيلا لضغوط من الصين.

وأكد ماركوس، في أول زيارة للبيت الأبيض يقوم بها زعيم فلبيني منذ 10 سنوات ، على أهمية الولايات المتحدة كحليف وحيد لبلاده في منطقة 'يمكن القول إن الوضع الجيوسياسي الأكثر تعقيدًا في العالم في الوقت الحالي'.

قال المسؤولون الأمريكيون إن القادة سيتفقون على مبادئ توجيهية جديدة لتعاون عسكري أقوى ، بالإضافة إلى تكثيف التعاون الاقتصادي ، مما يبرز التحول الدراماتيكي في العلاقات الأمريكية الفلبينية خلال العام الماضي.

واضاف بايدن لماركوس في المكتب البيضاوي: 'تظل الولايات المتحدة حازمة في التزامنا بالدفاع عن الفلبين ، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي' ، وأكد مجددًا على معاهدة الدفاع المشترك لعام 1951 التي تدعو الولايات المتحدة إلى التصرف في حالة هجوم مسلح على الجيش الفلبيني.

وقال مسؤول أمريكي إن المبادئ التوجيهية الجديدة ركزت على التنسيق العسكري عبر البر والبحر والجو والفضاء والفضاء الإلكتروني ، بينما ستنقل الإدارة الأمريكية أيضًا ثلاث طائرات من طراز C-130 وتتطلع إلى إرسال سفن دورية إضافية إلى الفلبين.

وقال ماركوس 'من الطبيعي أن تتطلع الفلبين إلى شريكها الوحيد في المعاهدة في العالم لتقوية وإعادة تعريف العلاقة التي لدينا والأدوار التي نلعبها في مواجهة التوترات المتصاعدة التي نراها الآن حول جنوب الصين وعبر 'آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ"

وفي عهد رودريغو دوتيرتي ، سلف ماركوس ، توترت العلاقات الأمريكية حيث أبعد الفلبين بشدة عن حاكمها الاستعماري السابق وأقام علاقات أوثق مع الصين.

والقمة هي محور زيارة ماركوس للولايات المتحدة التي بدأت يوم الأحد وتستمر أربعة أيام.

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