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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من البيت الأبيض بعد انهيار بنك أمريكي جديد

بنك فيرست ريبابليك
بنك فيرست ريبابليك

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الإجراءات الحاسمة التي اتخذها المنظمون الأمريكيون للاستيلاء على بنك فيرست ريبابليك وتسهيل استحواذ بنك "جيه بي مورجان” عليه ستحمي المودعين وتضمن بقاء النظام المصرفي مستقرًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية، إن “الإجراءات التي اتخذها المنظمون الأمريكيون ستضمن أيضا محاسبة المسؤولين عن الأزمة في بنك فيرست ريبابليك، وخضوعهم للمسائلة”.

كما أكدت أن  البيت الأبيض، سيستمر بمراقبة الوضع في النظام المصرفي الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن السلطات اتخذت “إجراءات حاسمة” ردا على انهيار بنك فيرست ريبابليك وبنك سيليكون فالي وسيجنيتشر، وتظل ملتزمة باتخاذ إجراءات لضمان أن النظام المصرفي آمن ويشعر المودعون بالأمان.

وقال إريك فان نوستراند، مساعد وزير الخزانة لشؤون السياسة الاقتصادية بالإنابة، في بيان للجنة الاستشارية لاقتراض الخزانة: “اليوم، لا يزال النظام المصرفي سليمًا ويتمتع برسملة جيدة، وقد رأينا حتى إشارات مهمة على القوة والاستقرار عبر البنوك الإقليمية. حيث أصدرت الإدارة تقديرات الاقتراض الجديدة”.

“إجراءات حاسمة”.. قرارات عاجلة من الخزانة الأمريكية بعد انهيار بنك جديد

بيان عاجل من الخزانة البريطانية بعد الأزمة المصرفية في أمريكا

بدوره، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الإجراء التنظيمي الذي تم اتخاذه بعد انهيار بنك فيرست ريبابليك الأمريكي من شأنه التأكد من أن النظام المصرفي آمن وسليم، بينما دعا الكونجرس إلى مساءلة البنوك ورفع حد الدين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن: “ستعمل هذه الإجراءات على التأكد من أن النظام المصرفي آمن وسليم، وهذا يشمل حماية الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد الذين يحتاجون إلى جعل كشوف رواتب العمال وأعمالهم الصغيرة”.

ودعا الرئيس الأمريكي، الكونجرس إلى “إعطاء المنظمين الأدوات المناسبة، ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين في البنوك”.

كما دعا بايدن، المنظمين إلى “تعزيز اللوائح والإشراف على البنوك الكبيرة والإقليمية”.

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