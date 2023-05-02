عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: انتهاء إجلاء 1000 أمريكي من السودان وسط وضع متقلب

جون كيربي
جون كيربي

يحاول آلاف الأمريكيين وغيرهم من الأجانب، الفرار من السودان، فالبعض يصل إلى المملكة العربية السعودية، لكن الخروج منه خطير، والحكومات الأجنبية تقدم دعما محدودا.

وقال البيت الأبيض، الإثنين، إن "1000 أمريكي غادروا السودان منذ بداية الصراع، منتصف شهر أبريل المنصرم".

وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، "نشرنا طائرات مراقبة لحماية إجلاء الأمريكيين من السودان والوضع حاليا لا يسمح بعمليات إجلاء جديدة".

وتابع: "نتشارك مع حلفائنا المعلومات الاستخبارية حول الصراع في السودان"، مؤكدا أنه "سيواصل الاتصالات مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف الأعمال العدائية على الفور ودون شروط".

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى

واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

متهمة ترامب بالاغتصاب تنفي اختلاق مزاعمها للترويج لمذكراتها

الجيش الأمريكي يطارد منطادا مجهول المصدر اجتاز أجزاء من هاواي

بريطانيا تعلن إجلاء 2197 على متن طائراتها من السودان

حادث خطير بالمكسيك يتسبب في مقتل 18 شخصا.. تفاصيل

أوكرانيا تطالب الناتو بمزيد من الأسلحة والمعدات

الأردن يستضيف محادثات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

غراب ينتزع ويمزق علم إسرائيل فوق بناية بإحدى المستوطنات بالأراضي المحتلة| فيديو

بريطانيا تعلن ترتيب رحلة إجلاء إضافية لـ رعاياها من بورتسودان

ترشيحاتنا

النواب الأمريكي: على أطراف النزاع بالسودان التفاوض وعدم الانجرار إلى حرب أهلية

للعائدين من السودان... مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد

السيطرة على حريق داخل شقة بمصر الجديدة وإنقاذ قاطنيها.. صور

اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ألفاظ ممنوعة في العزاء.. اعرف ما يقال عند تقديم المواساة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. أعراض تنذر بتوقف عضلة القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ