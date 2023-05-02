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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل كبير.. الكشف عن موعد تخلي أمريكا عن أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الأشهر المقبلة، قد تفقد فيها أوكرانيا تمامًا الدعم العسكري والمالي للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سوسكين: "الولايات المتحدة تغادر فجأة ميدان الدعم لأوكرانيا، شهر آخر، شهرين أو ثلاثة، والولايات المتحدة لن تمول أوكرانيا وتزودها بالأسلحة، كل شيء سيكون كما قال ترامب".

وأوضح أنه “بسبب المشاكل المالية للاقتصاد الأمريكي والخسارة المتزايدة للاهتمام الأمريكي بدعم كييف، فإن الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، سيفقد قريبًا أي مساعدة من واشنطن”.

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وأضاف سوسكين، أن سكان الولايات المتحدة سيصبحون سلبيين تمامًا بشأن مساعدة أوكرانيا في حالة الهجوم المضاد غير الناجح أو إلغائه.

وعبّر مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق عن أسفه، قائلا: “هذا فشل متواصل.. فشل بعد فشل".

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