بعد تصريحات رئيس فاجنر.. الدفاع الروسية تكشف مفتاح النجاح في أوكرانيا





أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا كانت تلحق الضربات الثقيلة إلى أوكرانيا عبر خط المواجهة بأكمله، لكن إمداد الأسلحة كان أمرا بالغ الأهمية لضمان نجاح ما تسميه موسكو "عملها العسكري الخاص".

وفي اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين في روسيا، قال شويجو إن "القوات الروسية كانت تقوم بالعمليات القتالية على طول خط الاتصال الكامل ولم تقاتل فقط أوكرانيا ولكن أيضا مساعدة عسكرية غير مسبوقة من الغرب".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن روسيا كانت تهاجم بنجاح المستودعات الأوكرانية لتخزين الأسلحة ذات الأداء الغربي".

وتابع وزير الدفاع الروسي قائلا إن "موسكو اتخذت خطوات لتعزيز إنتاج ذراعيها لدعم الحرب".

وأشار إلى أن "نجاح القوات الروسية في ساحة المعركة يعتمد إلى حد كبير على التجديد في الوقت المناسب للأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية".

وأوضح شويجو: "لقد وضعت قيادة البلاد للمؤسسات الدفاعية مهمة زيادة وتيرة وحجم الإنتاج في وقت قصير".

وأكد أن الجيش كان لديه كل الذخيرة التي يحتاجها لاستخدامها في ساحة المعركة هذا العام، لكنه دعا إلى منتج صاروخ كبير لمضاعفة إنتاجه من الصواريخ عالية الدقة.

وكثفت روسيا خلال الأيام الأخيرة ضرباتها على أوكرانيا مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ويوم الاثنين، جدد رئيس قوات فاجنر التابعة لروسيا، ييفغيني ، الذي تقود قواته الهجوم على باخموت الأوكرانية، اتهامه بأن وزارة الدفاع لم تكن توفر ذخيرة كافية لمقاتليه.

وقال بريجوزينإنه يحتاج إلى 300 طن يوميا من ذخائر المدفعية، لكنه لم يحصل على ثلث ذلك.