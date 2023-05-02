أوكرانيا تحشد لهجوم الربيع.. وهذا الدليل

قالت مصادر لصحف أمريكية أن أوكرانيا بدأت في الحشد لمعركة الربيع والهجوم المضاد، وذلك بحظر استخدام حرفي V وZ على لوحات ترخيص وسائل النقل الخاصة.

يعد هذان الحرفان دليلا على استعداد كييف لشن "الهجوم المضاد" على روسيا، بمكافحة ما تعتبرها حربا نفسية تقودها موسكو.

رغم أن استخدام الحروف كرموز لتمييز القوات عن بعضها في ميدان القتال أمر شائع، إلا أن استخدام روسيا لهذين الحرفين مصحوبا باعتبارهما "رموز للنصر" الروسي هو ما دفع كييف لحظرهما.

وأصدرت وزارة الداخلية في أوكرانيا بيانا يتضمن حظر استخدام هذه الحرفين على لوحات ترخيص وسائل النقل الخاصة، وهما الحرفان اللذان تضعهما القوات الروسية على مركباتها.

وشنت روسيا خلال الايام القليلة الماضية هجمات على كييف في زيادة بوتيرة القصف.

بينما تقاوم أوكرانيا بشدة كل جهد ضدها، وتسعى لمعركة الربيع بعدما وصلتها معدات عسكرية كبيرة من الغرب.

وامس أعلنت أمريكا عن حزمة جديدة من الدعم اللاحق لأوكرانيا رغم تسليمها كل ما طلبته، وذلك فيما يبدو حربا لن تنتهي قريبا.