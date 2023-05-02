عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تحشد لهجوم الربيع.. وهذا الدليل

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

قالت مصادر لصحف أمريكية أن  أوكرانيا  بدأت في الحشد لمعركة الربيع والهجوم المضاد، وذلك بحظر استخدام حرفي V وZ على لوحات ترخيص وسائل النقل الخاصة.
يعد هذان الحرفان دليلا على استعداد كييف لشن "الهجوم المضاد" على روسيا، بمكافحة ما تعتبرها حربا نفسية تقودها موسكو.

 رغم أن استخدام الحروف كرموز لتمييز القوات عن بعضها في ميدان القتال أمر شائع، إلا أن استخدام روسيا لهذين الحرفين مصحوبا باعتبارهما "رموز للنصر" الروسي هو ما دفع كييف لحظرهما.

وأصدرت وزارة الداخلية في أوكرانيا بيانا يتضمن حظر استخدام هذه الحرفين على لوحات ترخيص وسائل النقل الخاصة، وهما الحرفان اللذان تضعهما القوات الروسية على مركباتها.
وشنت روسيا خلال الايام القليلة الماضية هجمات على كييف في زيادة بوتيرة القصف. 
بينما تقاوم أوكرانيا بشدة كل جهد ضدها، وتسعى لمعركة الربيع بعدما وصلتها معدات عسكرية كبيرة من الغرب.
وامس أعلنت أمريكا عن حزمة جديدة من الدعم اللاحق لأوكرانيا رغم تسليمها كل ما طلبته، وذلك فيما يبدو حربا لن تنتهي قريبا.

 

 

الهجوم المضاد الأيام القليلة الماضية القوات الروسي القوات الروسية أوكرانيا معدات عسكرية قصف روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

كيف تعرف أن الفرج قريب؟.. الإفتاء: بـ 9 علامات تحدث أمام عينيك

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

البديل جاهز.. أول رد لاتحاد الكرة بعد انسحاب الزمالك من السوبر

موضوعات متعلقة

بصرك اليوم حديد.. دراسة أمريكية: الشخص المحتضر يرى أشياء غيبية

لم يحلق فوق مناطق عسكرية أو قومية.. هل يسقط الجيش الأمريكي منطاد هاواي

أوروبا الحائرة.. لماذا يستنكر مواطنو ألمانيا وبلجيكا احتجاجات فرنسا؟

كيربي يعلن عن حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

الأمن القومي الأمريكي يطالب باستمرار وقف إطلاق النار بالسودان

كيف تستفيد لبنان من الاتفاق بين السعودية وإيران .. تقرير

تقديرات جديدة للمخابرات الأمريكية عن قتلى الحرب الأوكرانية

الصين تصوت بـ "نعم" على قرار للأمم المتحدة .. فهل تخلت عن بوتين

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 15 ألف حالة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

قاد معركة الأمعاء الخاوية 86 يوما.. من هو الشهيد الأسير خضر عدنان؟

استصدار شهادات الكربون.. القصير يبحث مع الغرفة التجارية الألمانية سبل التعاون المشترك

الخارجية الأوكرانية تعتذر عن صورة أثارت غضبا على تويتر

الدائري الآن .. حالة المرور على الطرق الصحراوية

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

مش عارف أنام .. ما علاقة ما كتبه مصطفى درويش بوفاته

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

فيديو

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ