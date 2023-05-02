الجيش الأمريكي يستغيث بسبب قلة المتطوعين.. تفاصيل

قالت كريستين وورموت، وزيرة الجيش الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تواجه نقصا في عدد الجيش الأمريكي.

وأوضحت "كريستين"، في جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن حل أزمة نقص عدد الجنود سيستغرق أكثر من عام لإعادة تعبئة مجموعات التجنيد لدينا.

وتواجه القوات المسلحة الأمريكية، خطر التقليص بسبب عدم توفر عدد كافٍ من المجندين الجدد، حسبما صرحت به وورموث في 19 أبريل.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الجيش الأمريكي جابي كاماريلو، إن الشباب الأمريكي لا يريدون الخدمة في الجيش، في حين أن عدد الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بالقوات المسلحة الآن هو الأقل منذ عقد.