انهيار الميليشيا.. بيان عاجل من الجيش السوداني

انضم اليوم الثلاثاء، نحو 468 من ميليشيا الدعم السريع المتمردة بينهم 7 ضباط لقيادة اللواء 55 مشاه بكادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان التابع للفرقة الرابعة عشرة مشاه بكادقلي وتم ذلك بحضور قائدها اللواء الركن فيصل مختار الساير.

وأوضح الجيش السوداني في بيان له اليوم، أن النقيب مهدي محمد كوكو أحد الضباط المنضمين للجيش، قد قال فى تصريح صحفى عن تمرده من ميليشيا الدعم السريع بحسب قرار القائد العام وانضمامهم للقوات المسلحة.



وقال النقيب مهدي: وجدنا الحرب مأجورة ومدفوعة القيمة للأجنبي، جئنا طواعية بإحساس وطني خالص دون أن يملي علينا أحد ووجدنا استقبالا عاليا من القوات المسلحة.

وناشد الضابط بقية القوات بالانسلاخ الفوري من ميليشيا الدعم السريع المتمردة والانضمام لأقرب وحدة عسكرية والوقوف مع القوات المسلحة والشعب دعماً لوحدة السودان.

من جانبه قال النقيب زايد حامد زايد بشير: انضمينا من تلقاء أنفسنا ولم نعان بل وجدنا معاملة كريمة وطيبة، لافتا إلى انسلاخ قوات أخرى من ميليشيا الدعم السريع وانضمامها للقوات المسلحة بمدن الأبيض بشمال كردفان والدلنج وتلودي بجنوب كردفان.

ودعا زايد بقية القوات إلى الانضمام للقوات المسلحة فى أقرب فرصة ممكنة.



وفي نفس السياق، قال مساعد إدارة حامد الفكي الدومة: وجدنا إن الحرب التى تخوضها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ليس لها هدف واضح فلذلك كرهنا القتال وجئنا طوعاً بإرادتنا وليس كرهاً من أجل مصلحة الوطن ووجدنا معاملة حسنة وطيبة معرباً عن أمله أن يديم الله نعمة السلام والمحبة على البلاد.

وقال الرقيب محمد فضل المولى هارون خاطر، كنا نقاتل فى حاجة ما معروفة وغير واضحة بالنسبة لنا، جئنا الآن برغبة وطنية أكيدة للقوات المسلحة تحقيقاً لشعار جيش واحد شعب واحد وأتمني من بقية الدفعة النظر للمصلحة الوطنية والانضمام لحضن القوات المسلحة معرباً عن أمله في أن تكون هذه آخر حرب للسودان لينطلق بعدها لبناء الدولة السودانية.

ورحب قائد الفرقة الرابعة عشرة مشاه بكادقلي اللواء الركن فيصل مختار الساير؛ بالقوات المنسلخة والمنضمة للقوات المسلحة وقال: مرحباً بكم لتنفيذكم قرار القائد العام القاضي بحل قوات ميليشيا الدعم السريع المتمردة والانضمام للقوات المسلحة والآن أنتم جزء لا يتجزأ منا والي حين صدور قرارت أخرى بشأنكم لن تجدوا منا إلا الترحاب والمعاملة الطيبة.

وأكد العميد الركن محمد علي فضل الله قائد اللواء 55 مشاه بكادقلي تنفيذ قرارات القائد العام باعتبار قوات الدعم السريع المتمردة منحلة كما لفت إلي الترحاب بأي قوات منها ترغب في الإنضمام للقوات المسلحة طوعاً وإختياراً وتحكيماً لصوت العقل فالسودان يسع الجميع.

وقال العميد إن القوات المسلحة تمثل السودان بكل ألوان طيفه وأن الدعم السريع ماض إلى زوال ونحن ناس عهد وميثاق وليس غدر وخيانة وأثنى على الشعب السودانى وقفته الصلبة خلف قواته المسلحة فى معركة الكرامة الوطنية مؤكداً قدرة القوات المسلحة على حسم هذا التمرد وسماع أنباء سارة خلال الأيام القادمة.