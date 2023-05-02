دورة في التدبير الكنسي لكهنة عدد من كنائس الولايات المتحدة

بدأت بكنائس قطاع شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة وتوابعها، فعاليات دورة تدريبية مكثفة في التدبير الكنسي والتطوير المؤسسي للخدمة تحت إشراف الأب القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بشمال كاليفورنيا.

يقدم التدريب عدد من أساتذة المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، ويشارك فيه مجموعتان من الآباء الكهنة وقيادات مجالس الكنائس والخدام من منطقتَي "سان فرانسيسكو" (٣٠ متدربًا) و"سياتل" (٣٠ متدربًا).

تستمر فعاليات حتى ٧ مايو الجاري بالمقر البابوي في سان فرانسيسكو، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

تُعَد هذه الدورة الأولى من نوعها بإيبارشيات المهجر والتي تأتي تفعيلًا لتوصيات السيمنار الثامن للمجمع المقدس في نوفمبر ٢٠٢١.

ونظمت إيبارشية أبو قرقاص لقاءً لخدام خدمة القوافل "الأنبا أرسانيوس"، في بيت الشهيد مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، حيث ألقى كلمة بعنوان "مفاعيل القيامة".

وصلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بمناسبة تذكار استشهاد الشهيد مار جرجس، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٢٣ برمودة.

وخلال صلاة القداس دشّن نيافته عددًا من أواني المذبح واللفائف وستر الهيكل، كما رسم عددًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها، وعمّد أربعة أطفال من أبناء الكنيسة، وألقى كلمة بعنوان "مفاعيل القيامة عند الشهداء".

كما التقى نيافة الأنبا فيلوباتير عقب القداس بالخدام والخادمات من أبناء الكنيسة، وألقى كلمة عن "بعض مقومات الخادم الروحي".

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة وفدا من رهبان وراهبات من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية برئاسة المطرانديونيسيوس مطران فوسكريسينسك ومستشار بطريركية موسكو ورئيس دير نوفوباسكي بموسكو، وذلك خلال جولتهم الحالية بمصر، لزيارة عدد من أديرتنا القبطية والتعرف على نمط الحياة الرهبانية بها.

ورحب قداسة البابا تواضروس بالوفد معربًا عن سعادته بتبادل تلك الزيارات الرهبانية بين الكنيستين مما يسهم في دعم وتقوية العلاقات بينهما.

وقدم لهم قداسته فكرة مختصرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والخدمات المختلفة الموجودة فيها مثل مدارس الأحد وخدمة الشباب وكذلك خدمة شباب المهجر التي بدأت في السنوات الأخيرة بهدف ربطهم بالكنيسة الام وبمصر.