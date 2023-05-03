موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم.. تابعوا أخباره عبر هذا الرابط

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم .. أمر تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه خلال الساعات الأخيرة ، حيث ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم بفارغ الصبر مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم لحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة 2023 .

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها منذ ساعات ، من المقرر أن يتم عقده في تمام الرابعة من عصر اليوم الاربعاء الموافق 3 مايو 2023 .

أخبار مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

يمكن لمن يهمه الأمر متابعة أخبار مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم في تغطية تفصيلية يقدمها موقع صدى البلد لحظة بلحظة من مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

ويمكن للجميع ترقب أخبار مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم على “سيكشن” التعليم في موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا

وسوف تضم أخبار مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم قرارات نهائية وحاسمة يعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، للرد على كافة الاستفسارات والمطالب المثارة من طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن أبرز أخبار مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم التي ينتظر الجميع سماعها : حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتراض الاهالي على جدول علمي رياضة ، وتفاصيل مواصفات اسئلة امتحانات الثانوية العامة وعددها في كل مادة ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا تقليل عدد اسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة 2023 لترك وقت للمراجعة في نهاية الامتحان للطلاب .

كما ستشمل أخبار مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، موعد اعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، وخطة مكافحة الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والضوابط التي سيتم التعامل من خلالها مع الطلاب الغشاشين المرصودين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وبعد انتهاء مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا تعلن خلاله تفاصيل القرارات المعلنة في مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، لتكون واضحة بشكل كامل للرأي العام لإغلاق باب شائعات امتحانات الثانوية العامة 2023 على السوشيال ميديا .