تعليم الإسكندرية: تكريم 54 مدير مدرسة في مسابقة التميز

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، وبحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ، بتكريم مديري المدارس الفائزة في مسابقة أفضل مدرسة والتي أطلقها تعليم الإسكندرية خلال الفصل الدراسي الثاني وفق معايير وآليات قياس الأداء والتميز بالمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي) .

وأكد مدير المديرية أنه تم تكريم 54 من مديري المراحل التعليمية ومديري المدارس الفائزة بالإدارات التعليمية التسع لجهودهم المتميزة في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية ، وكذلك تميزهم في مسابقة ( أفضل مدرسة ) ، تلك المسابقة التي تم تنظيمها على مستوى الإدارات أولًا ، ثم التصفية على مستوى المديرية ، كما أشال بدور مديري الإدارات المراحل التعليمية النوعية بالمديرية ( صباح سمري وهدى عثمان وعادل صالح ) وفرق العمل بالإدارات الثلاث ، مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد للاستمرار على منصات التتويج.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من المعلمين والطلاب .