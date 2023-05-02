رئيس مكتبة الإسكندرية يفتتح معرض "روى تجريدية"

افتتحت مكتبة الإسكندرية اليوم معرض "رؤى تجريدية" والذي يضم أعمال الفنانة نازلي مدكور ومنحة الله حلمي، وذلك بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والفنانة نازلي مدكور، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والدكتور عبد العزيز المسلم؛ رئيس معهد الشارقة للتراث، والفنان التشكيلي الدكتور حسين الشابوري.

وقال الدكتور أحمد زايد أن مكتبة الإسكندرية تضع دائماً الأولوية لعرض الأعمال الفنية، معرباً عن سعادته بإقامة المعرض داخل مكتبة الإسكندرية، مشيراً علي أنه عندما نتأمل مسألة التجريد في تاريخ الفكر والفلسفة والعلوم الاجتماعية نجده مهم بسبب أن فلاسفة الإغريق القدماء كانوا يتصورون الكون كأنه مجموعة من المعادلات الرياضية، فإن كل دعوة هي محاولة لفهم الكون ودراسته ومحاولة للاقتراب من الأشكال الهندسية الموجودة في العقل والمجردة للعين.

وقالت الفنانة نازلي مدكور، إن فكرة وجود معرض بمكتبة الإسكندرية لها وللفنانة منحة الله يعتبر شرف كبير، فمكتبة الإسكندرية تعتبر صرح ثقافي عالمي مهم، كما أكدت على سعادتها بإقامة المعرض مع الفنانة منحة الله حلمي مؤكدة أنها فنانة لم تنل العرض الكافي والدراسة الكافية لأعمالها فهي فنانة رائدة في فن الجرافيك.

كما أشارت إلى أنها تواصلت مع أسرة الفنانة بكندا ولاقت ترحيبًا واسعًا من قبلهم تجاه فكرة إنشاء المعرض مما أسعدها على الصعيد الشخصي.

وقال الدكتور جمال حسنى، مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية، إنه سعيد بتواجد المعرض بمكتبة الإسكندرية مؤكدًا أن المكتبة تشدد على فكرة الازدواج والحوار مما يجعلها تتبنى فكرة المعارض الجماعية.