عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مكتبة الإسكندرية يفتتح معرض "روى تجريدية"

افتتحت مكتبة الإسكندرية اليوم معرض "رؤى تجريدية" والذي يضم أعمال الفنانة نازلي مدكور ومنحة الله حلمي، وذلك بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والفنانة نازلي مدكور، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والدكتور عبد العزيز المسلم؛ رئيس معهد الشارقة للتراث، والفنان التشكيلي الدكتور حسين الشابوري.

وقال الدكتور أحمد زايد أن مكتبة الإسكندرية تضع دائماً الأولوية لعرض الأعمال الفنية، معرباً عن سعادته بإقامة المعرض داخل مكتبة الإسكندرية، مشيراً علي أنه عندما نتأمل مسألة التجريد في تاريخ الفكر والفلسفة والعلوم الاجتماعية نجده مهم بسبب أن فلاسفة الإغريق القدماء كانوا يتصورون الكون كأنه مجموعة من المعادلات الرياضية، فإن كل دعوة هي محاولة لفهم الكون ودراسته ومحاولة للاقتراب من الأشكال الهندسية الموجودة في العقل والمجردة للعين.

وقالت الفنانة نازلي مدكور، إن فكرة وجود معرض بمكتبة الإسكندرية لها وللفنانة منحة الله يعتبر شرف كبير، فمكتبة الإسكندرية تعتبر صرح ثقافي عالمي مهم، كما أكدت على سعادتها بإقامة المعرض مع الفنانة منحة الله حلمي مؤكدة أنها فنانة لم تنل العرض الكافي والدراسة الكافية لأعمالها فهي فنانة رائدة في فن الجرافيك.
كما أشارت إلى أنها تواصلت مع أسرة الفنانة بكندا ولاقت ترحيبًا واسعًا من قبلهم تجاه فكرة إنشاء المعرض مما أسعدها على الصعيد الشخصي.

وقال الدكتور جمال حسنى، مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية، إنه سعيد بتواجد المعرض بمكتبة الإسكندرية مؤكدًا أن المكتبة تشدد على فكرة الازدواج والحوار مما يجعلها تتبنى فكرة المعارض الجماعية.

الاسكندرية الاعمال الفنية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز المسلم الشارقة للتراث العلوم الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي والانضمام للزمالك.. تفاصيل

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ترشيحاتنا

بعد إنهاء موسمه مع ميتلاند.. لماذا رفض الزمالك عودة إمام عاشور؟

جمعيات تقاضي وكالة الطيران الأمريكية بسبب انفجار صاروخ.. ما القصة؟

ضربة مدوية لـ الدولار.. أحمد موسى: خطة لتخفيف الاعتماد على الورقة الخضراء

الفرص متاحة.. تفاصيل دعوة الرئيس السيسي اليابان والصين للاستثمار في مصر

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

الحق بسرعة.. خصم 70% على أسعار إم جي HS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أنظمة غذائية لعلاج مرضى الصرع

ملكة جمال السعودية تتصدر التريند.. 10 صور تبرز أناقة رومي القحطاني

أحمد السقا وكريم فهمي وأشرف زكي في عزاء مصطفى درويش

إدوارد وجمال ومدحت العدل ولقاء الخميسي.. أبرز الحضور في عزاء مصطفى درويش

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ