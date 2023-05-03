على الخيل.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وتألقت لاميتا بجمبسوت مثير ومكشوف من البطن باللون الأخضر ، أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، أثناء ممارستها رياضة ركوب الخيل.

أعمال لاميتا فرنجية

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فني .

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.