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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي ينعى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ، الذى وافته المنية اليوم .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق .


وتابع رئيس مجلس النواب: " أن الفقيد كان شخصية قضائية وسياسية كبيرة ، وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن. "

وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: “نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”

رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس محكمة النقض الأسبق رئيس مجلس القضاء الأعلى الساب

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