اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

علق حازم إمام عضو اتحاد الكرة علي قرار إنسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي

ونشر حازم إمام عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، “مع كامل احترامي للجنة الانضباط وقراراتها الا انى معترض اعتراض كامل على قرار اللجنة وهذه وجهة نظرى الشخصية وغير موافق تماما ويوجد ظلم كبير على نادى الزمالك”

وشدد إمام علي أن “ولو كان هذا القرار أيضا لنادى الزمالك سيكون رأى هكذا ايضآ”.

وتابع ،و بخصوص الانسحاب كنت أتمنى أن يلعب نادى الزمالك المباراة وكامل الاحترام لدولة الإمارات .

واكمل، وما حدث له مردود تسويقى ولكن ما حدث من إدارة الزمالك شىء طبيعى ومن حقهم أن يعترضوا من الظلم الذى تعرض له .

وواصل , لن يشعر أحد بما يمر به جمهور ونادى الزمالك وهذا حقهم .

واختتم ، ويجب معالجة الأمور فى الفترة القادمة وكما أكدت أن ما يحدث من اتخاذ قرارات بشأن هذا الموضوع اتحاد كرة القدم ليس له أى قرار فيه .