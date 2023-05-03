عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

صدى البلد

علق حازم إمام عضو اتحاد الكرة علي قرار إنسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي 

ونشر حازم إمام عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، “مع كامل احترامي للجنة الانضباط  وقراراتها الا انى معترض اعتراض كامل على قرار اللجنة وهذه وجهة نظرى الشخصية وغير موافق تماما ويوجد ظلم كبير على نادى الزمالك”

وشدد إمام علي أن “ولو كان هذا القرار أيضا لنادى الزمالك سيكون رأى هكذا ايضآ”.

وتابع ،و بخصوص الانسحاب كنت أتمنى أن يلعب نادى الزمالك المباراة وكامل الاحترام لدولة الإمارات .

واكمل، وما حدث له مردود تسويقى ولكن ما حدث من إدارة الزمالك شىء طبيعى ومن حقهم أن يعترضوا من الظلم الذى تعرض له  .

وواصل , لن يشعر أحد بما يمر به جمهور ونادى الزمالك وهذا حقهم .

واختتم ، ويجب معالجة الأمور فى الفترة القادمة وكما أكدت أن ما يحدث من اتخاذ قرارات بشأن هذا الموضوع اتحاد كرة القدم ليس له أى قرار فيه .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

هبوط حاد لأسعار النفط في العالم .. تفاصيل

عناصر مهمة .. تعرف على غيابات بيراميدز أمام الأهلي فى السوبر المصري

فلسطين تشكر مصر والسعودية على إجلاء مواطنيها من السودان

السوبر المصري.. الأهلي يخوض مرانه الثاني في الإمارات على ملعب الكريكت

عاجل|أبو ظبى الرياضي يكشف مصير تذاكر جماهير الزمالك بعد انسحابه من السوبر

خبير تعليم يوجه نصائح مهمة للتغلب على التوتر قبل وأثناء فترة الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور دنيا سمير غانم ونجوم مسرح مصر.. حفل زفاف المؤلف كريم سامي| صور

عملة بلاستيكية فئة الـ 20 جنيها.. موعد الطرح والتكلفة على الدولة| تفاصيل

بالأسود.. نوال الزغبي تتألق بفستان شفاف في حفل إيمي جالا بدبي   

سبب مذهل وراء إصدار جبل إيفرست أصواتا مرعبة بالليل

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ