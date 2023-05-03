أمين حماة الوطن ينعى المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

نعى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لة المستشار عبد الله أمين عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الذي وافته المنية اليوم.

وأكد نصير فى بيان صحفى له على أنه برحيل الفقيد فقدت مصر إحدى القامات القانونية الذي أثري طوال مسيرة حياته في العمل القضائي وكان له دور متميز وجهود ملموسة خلال فترة رئاسته للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ. وكان دمث الخلق ويحظى باحترام الجميع.

وتقدم اللواء طارق نصير بخالص العزاء لأسرة الفقيد وزملاؤه وللهيئات القضائية في مصر ، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.