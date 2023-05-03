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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنوب سيناء تحصد 22 ميدالية في ختام أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

الفرق المشاركة
الفرق المشاركة

حصدت بعثة مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء على 22 ميدالية متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية في ألعاب (الكاراتيه كاتا وكوميتيه - السباحة حرة وظهر - كرة القدم الشاطئية - كرة الطائرة الشاطئية -  كرة السله - كرة اليد - تنس طاوله - كرة طائرة - شطرنج - ألعاب الإلكترونية - العاب قوي  ) .

و تم تكريم اللاعبين الفائزين في اليوم الختامي  بحضور اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب و محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتوره سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية وأحمد مسعد وكيل المديرية والدكتور احمد حسان مدير عام الادارة العامه للنشاط الرياضي الطلابي بتسليم الميداليات و اخذ الصور التذكارية مع الفرق .

يأتي تنظيم فعاليات النسخة الرابعة للأولمبياد الرياضى لأبناء المحافظات الحدودية  تواكباً مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات الشباب  و إستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى و مثمر  مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.

كما أن المحافظات الحدودية تمتلك العديد من المقومات المتنوعة لإتاحة  المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية ، وهو الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة لتحويل التوجيهات الرئاسية لواقع ملموس. 

الفرق المشاركة

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اولمبياد المحافظات الحدودية جنوب سيناء ميداليات أوليمبية

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