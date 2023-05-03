بتروجت يحقق بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للمرة الأولى في تاريخه

حقق الفريق الأول لكرة لتنس الطاولة بنادي بتروجت، لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للسيدات لأول مرة في تاريخ النادي.

وحصد بتروجت لقب البطولة عقب الفوز على نادي البنك التجاري الأثيوبي بنتيجة 3/0، بالبطولة التي تستضيفها مدينة نيروبي في كينيا خلال الفترة من 1 وحتى 3 مارس الجاري.

وكان تأهل سيدات تنس الطاولة بنادي بتروجت، لنهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد الفوز على فريق كبيلي بطل رواندا بنتيجة (3-0).

وتمكن الفريق البترولي من التأهل للدور قبل النهائي، بعد تحقيق الفوز على كل من فيجن الروندي وفريق نيروبي سيتي الكيني بنتيجة 3-0، في المباراتين، ليصعد كأول المجموعة إلى نصف النهائي.

ويضم فريق بتروجت لسيدات تنس الطاولة كلا من: "مريم الهضيبي - مروة الهضيبي -أميرة يسري - هند فتحي"، ويقود الجهاز الفني ياسر صبحي وعزت زغلول مدرب عام.

الجدير بالذكر أن نادي بتروجت هو الممثل المصري الوحيد على صعيد السيدات، حيث يشارك بعد اعتذار الأهلي بطل الدوري في الموسم الماضي.