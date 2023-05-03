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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يصل مقر الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

صدى البلد

وصل قبل قليل إلى مقر انعقاد مجلس الحوار الوطني الدكتور  مصطفى مبدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسط حضور عدد كبير من الحضور المشاركين، في الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني، الذي سيعقد بعد قليل، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن.

وشارك بين الحضور في الصفوف الأولى رجل الأعمال  محمدابوالعينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رموز الأحزاب  السياسية وأساتذة الجامعات والفنانين الرياضيين أيضا.    

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سوف تنطلق اليوم، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض و المقرر إذاعة فاعلياته على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

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