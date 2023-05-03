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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خدمة مجانية وبشرى لجماهير الأهلي بشان مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز

صدى البلد

أعلنت منصة "تيك توك" عن إذاعة البث المباشر لمباراة كأس السوبر المصري، ليكون متاح متابعة المبارة أو مشاهدة مقاطع منها عبر هاشتاج #السوبر_المصري #SuperCupAD ، كما تذاع المباراة مباشرة على حساب ONTime Sports على المنصة، بحيث يتمكن جميع المستخدمين من مشاهدة المباراة على أجهزتهم المحمولة من أي مكان.
وينطلق اللقاء بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز يوم 5 مايو الجاري على ملعب إستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.


ويستحوذ المحتوى الرياضي على "تيك توك" على اهتمام كثير من المستخدمين، حيث حصد المحتوى الخاص بالأندية الرياضية مليارات المشاهدات، إذ حاز هاشتاج #الأهلي على أكثر من 15 مليار مشاهدة  و هاشتاج بيراميدز على 354 مليون مشاهدة، وهاشتاج #الزمالك على 6 مليارات مشاهدة، حيث أصبحت تيك توك ملتقى عشاق الرياضة، خاصة كرة القدم، والذين يرغبون في مشاهدة المباريات ومعرفة أخبار الرياضة ومشاركة آرائهم وتوقعاتهم على المنصة من خلال هاشتاج #السوبر_المصري الذي حاز على نحو 81 مليون مشاهدة .


يأتي ذلك في إطار حرص "تيك توك" على إثراء المحتوى الرياضي على المنصة، التي تضم جميع الأندية والمنظمين و المحليلين، وفي مقدمتهم  قناة أبو ظبي الرياضية التي يتابعها 2 مليون متابع، ومجلس أبوظبي الرياضي، وحساب النادي الأهلي الذي يتابعه 3,3 مليون شخص، ونادي بيراميدز الذي يضم 261 الف متابع والزمالك الذي يضم 321 ألف متابع.


يشار إلى أن منصة "تيك توك" تتصدر الفضاء الرقمي من حيث إقبال صناع المحتوى الرياضي على نشر آرائهم وأفكارهم، ومنهم أليسيا يانكون ومروان سري ومحمد هشام مُحرم الذين يشاركون تعليقاتهم على أحداث المباريات، ويشاركون توقعاتهم الرياضية وردود أفعالهم مع متابعيهم على المنصة، التي تحرص على توفير مساحة آمنة تتيح حرية التعبير لجميع المستخدمين.
انتهى

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