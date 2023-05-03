الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن يشاركون في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني|صور

تشهد أولى جلسات الحوار الوطني المنعقدة الآن مشاركة عدد كبير من رجال الدولة ورموز الحركة المدنية والسياسية، والمجتمع المدني والنشطاء في العمل العام، وأيضا رموز الفن والرياضة.

ويتواجد في جلسات الحوار الوطني الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، ومن الفنانين أيضا أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان القدير محمود حميدة والفنان أحمد عبدالعزيز.

ويجري الأن عرض لأهم ما قام به مجلس أمناء الحوار الوطني منذ الإعلان عنه قبل عام ومنذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني شامل يشمل جميع المصريين.

الحوار الوطني

وانطلقت قبل قليل، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أولى جلسات الحوار الوطني، والتي تجمع كافة شركاء الوطن من رجال السياسة والرياضة والفن والاقتصاد وغيرها من الفئات.

وبدأت الجلسة الأولى بكلمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين في الحوار الوطني مؤكدا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأن الهدف هو الاتفاق على ما يحقق أحلام المصريين

وعرض فيلم تسجيلي يتضمن المراحل التي مر بها الحوار الوطني منذ انطلاقه قبل عام وأهم المحاور التي يتضمنها.

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