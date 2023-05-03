الرئيس السيسى: تابعت باهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية للحوار الوطني وتهيئة الأجواء لإتمامه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، أنه تابع باهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية لـ الحوار الوطني وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا أن تعاظم التحديات عزز من إرادته لإجراء الحوار الوطني.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته الافتتاحية بـ الحوار الوطنى، أن أحلام وآمال الشعب المصري تفرض على الجميع الاصطفاف للعمل والاجتماع على كلمة سواء.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه دعوته للحوار الوطني تأتى من يقين راسخ أن الدولة تمتلك من القدرات ما يمكنها من إيجاد مسارات التقدم.

وتابع: أن مصر دولة ديمقراطية وتضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل مشرق.

كفاءات العقول



وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تبتغي من الحوار الوطني صالح الوطن ورسم ملامح الجمهورية الجديدة.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول.