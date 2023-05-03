عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل الشيوخ: الحوار الوطني وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للوطن

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني الذي دعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدأ أولي جلساته اليوم، يعتبر وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للوطن في الجمهورية الجديدة.

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن محاور جلسات الحوار الوطني، والتي يأتي علي رأسها المحور “السياسي والاقتصادي والاجتماعي” وما اندرج تحت هذه المحاور الرئيسية، من 19 لجنة فرعية ستكون نقطة انطلاق تعبر بنا إلى آفاق جديدة تترجم مساعي الرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة ستكون نموذج فريد بين كل دول العالم.

وأشاد أبوشقة بجهود الأمانة الفنية للحوار الوطني التي استوعبت كافة الآراء من مختلف الاتجاهات سواء الأحزاب السياسية والنقابات وكافة شركاء الوطن وبلورتها في ملفات ستكون لها مدلول ايجابي علي مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ودعا أبوشقة جميع أطياف الشعب المصري بأن يكونوا علي وعي بالمسئوليه الملقاة علي عاتقهم في بلورة مخرجات تناسب طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة، وأن يغتنموا المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في ظل إرادة قوية للقيادة السياسية في التشارك في صناعة مستقبلنا المشرق الذي يصر عليه الرئيس السيسي وترجمة الانجازات التي حققها في مصر وشهد بها القاصي والداني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

في أزمة كهربا .. الاستئناف تعلق الإيقاف ووزارة الرياضة تصدم الأهلي

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

ترشيحاتنا

انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية

شاهد.. لحظة هجوم الطائرات المسيرة علي الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

اغتيال أم خدعة .. حقيقة الطائرات المسيرة لقتل الرئيس الروسي

بعد عرض رأس مومياء مصرية بمزاد علني.. لماذا قوانين اليونيسكو تحتاج لمراجعة؟

بقى حقيقى .. كيف جسّد مصطفى درويش مشهد وفاته قبل وقوعه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

بعد إصابة فنان شهير .. أعراض صادمة تشير للتعرّض لجلطة في المخ

تنفيذ مشاريع مشتركة.. مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ