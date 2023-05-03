وكيل الشيوخ: الحوار الوطني وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للوطن

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني الذي دعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدأ أولي جلساته اليوم، يعتبر وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للوطن في الجمهورية الجديدة.

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن محاور جلسات الحوار الوطني، والتي يأتي علي رأسها المحور “السياسي والاقتصادي والاجتماعي” وما اندرج تحت هذه المحاور الرئيسية، من 19 لجنة فرعية ستكون نقطة انطلاق تعبر بنا إلى آفاق جديدة تترجم مساعي الرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة ستكون نموذج فريد بين كل دول العالم.

وأشاد أبوشقة بجهود الأمانة الفنية للحوار الوطني التي استوعبت كافة الآراء من مختلف الاتجاهات سواء الأحزاب السياسية والنقابات وكافة شركاء الوطن وبلورتها في ملفات ستكون لها مدلول ايجابي علي مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ودعا أبوشقة جميع أطياف الشعب المصري بأن يكونوا علي وعي بالمسئوليه الملقاة علي عاتقهم في بلورة مخرجات تناسب طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة، وأن يغتنموا المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في ظل إرادة قوية للقيادة السياسية في التشارك في صناعة مستقبلنا المشرق الذي يصر عليه الرئيس السيسي وترجمة الانجازات التي حققها في مصر وشهد بها القاصي والداني.