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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام بدراوي: الحوار الوطني سياسي من الدرجة الأولى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قدم الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، اقتراحه للحوار الوطني بأن يكون داخل إطار الدستور، ورؤية مصر 2030، موضحا أن نجاح أي حوار يكمن في الاتفاق على محددات سابقة.

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وأضاف “بدراوي”، في كلمه له بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والمذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولى، متابعا “نلتزم بفلسفة الدستور لأنه الوثيقة التي تحكم الحوار”، مؤكدا أن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

الحوار الوطني

وتابع مستشار الحوار الوطني، أن أعمدة الدولة الحديثة تقوم علي العدالة وتطبيق غير انتقائي للقانون والتنمية.

 


 

 

حسام بدراوي الحوار الوطني أهداف و رؤية مصر 2030 اخبار التوك شو الدستور

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