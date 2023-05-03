حسام بدراوي: الحوار الوطني سياسي من الدرجة الأولى

قدم الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، اقتراحه للحوار الوطني بأن يكون داخل إطار الدستور، ورؤية مصر 2030، موضحا أن نجاح أي حوار يكمن في الاتفاق على محددات سابقة.

وأضاف “بدراوي”، في كلمه له بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والمذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولى، متابعا “نلتزم بفلسفة الدستور لأنه الوثيقة التي تحكم الحوار”، مؤكدا أن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

الحوار الوطني

وتابع مستشار الحوار الوطني، أن أعمدة الدولة الحديثة تقوم علي العدالة وتطبيق غير انتقائي للقانون والتنمية.



